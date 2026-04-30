        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'deki 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 2 zanlı daha tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 21:16 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında çalışmalar sürdürüldü.

        Bu kapsamda olayla bağlantılı oldukları belirlenen D.S, A.Ç, A.Ç, G.A. ve İ.C.U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 9 Mayıs'ta gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C.U. ile A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.S, A.Ç. ve G.A. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Belirlenen adreslere aralıklarla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

