Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama

        Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasının ikinci duruşmasından önce olayda yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasının ikinci duruşmasından önce olayda yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı.

        Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 7'si tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasının yapıldığı Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen aileler ile "Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" platformu üyeleri, olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler ile "Herkes gördü kimse dokunmadı, denetimsizlik, ihmal, ölüm, katliam" yazılı pankart taşıdı.

        Yangında yaşamını yitiren Hanım Gülek'in (52) kızı Tuğba Gülek Laç, 13 yaşındaki kız kardeşinin annesi olmadığı için mağdur olduğunu söyledi.

        Annesinin olay günü işe nasıl gittiğini görme şanslarının olmadığını belirten Laç, "Bu yüzden aklımızda hep şu sorular var; acaba kahvaltısını yapabildi mi, annemin üzerinde onu sıcak tutacak giysileri var mıydı? Bu ruh halini hala atlatamadık. Burada aileleri, içeride de sanıkları gördükçe acımız katlanarak büyüyor. Buna rağmen birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Biz onların evlatları, onlar da bizim annelerimiz gibi..." ifadelerini kullandı.

        Laç, herkesin acısının bir olduğunu dile getirerek, "Mahkemeden de gerçekten vicdanı boyutta adalet anlayışı bekliyorum. İçerideki sanıklar gün yüzü görmeyi hak etmiyorlar. Kardeşlerimiz, annelerimiz bir daha bizimle bu hayatı sürdüremeyecekler. Annelerimizin kardeşlerimizin emekleri hepsine haram olsun." dedi.

        Sorumluların ve suçluların en ağır cezayı almalarını istediklerini ifade eden Laç, kendilerine destek vermek için gelenlere teşekkür etti.

        - "Ben her gün ölüyorum"

        Yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir'in (17) annesi Saliha Taşdemir de adalet istediğini belirterek, kızını kaybetmenin acısını her gün yaşadığını söyledi.

        Gözyaşı dökerek "Kurban Bayramı geldi, Tuğbam nerede?" diye soran Taşdemir, "Kızımın hayalleri vardı. Yaşanan olayı kaldıramıyorum. Ben her gün ölüyorum. Kızım sahipsiz değil. Kızımın sonuna kadar arkasındayım. Adaletin yerini bulmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

        Ailelere destek veren Birleşik Metal-İş Sendikası, Nakliyat-İş Sendikası ve Petrol-İş Sendikası temsilcileri de birer konuşma yaptı.

        Açıklamaya, ailelerin yanı sıra bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile avukatlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Çolakoğlu Metalurji, 19 Mayıs'ı genç sporcularla kutladı
        Çolakoğlu Metalurji, 19 Mayıs'ı genç sporcularla kutladı
        Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasının ikinci duruşması başlad...
        Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasının ikinci duruşması başlad...
        Çayırova Devlet Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
        Çayırova Devlet Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
        Gölcük'te 305 tekvando sporcusu kuşak atlama heyecanı yaşadı
        Gölcük'te 305 tekvando sporcusu kuşak atlama heyecanı yaşadı
        Umuttepe'deki cami ve otopark inşaatı hızla ilerliyor
        Umuttepe'deki cami ve otopark inşaatı hızla ilerliyor
        İzmit'te otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile otob...
        İzmit'te otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile otob...