Kocaeli'deki hırsızlık şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan'da Darıca'da meydana gelen ve yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ile nakit paranın çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.



Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.G, dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ayrıca 4 ayrı ifadeye yönelik aranmasının bulunduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.







