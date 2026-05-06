        Kocaelispor, 16 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalma hedefine ulaştı

        SEFA TETİK - 2008-2009 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra yükselen Kocaelispor, inişli çıkışlı geçen performansıyla ligde kalma hedefine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Köklü geçmişi ve müzesindeki 2 Türkiye Kupası ile adından söz ettiren Kocaelispor, 2008-2009 sezonundan sonra süreç içerisinde düştüğü amatör liglerden Süper Lig'e uzanan başarı hikayesini sürdürmeye devam ediyor.

        Yeşil-siyahlılar, son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 37 puana ulaştı ve 32. haftayı 10. sırada tamamladı.

        Sezona teknik direktör Selçuk İnan ile başlayan Kocaelispor, ligin son bölümünde tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.




        - Kazanamasa da avantajını kaybetmedi

        Ligin son bölümünde galibiyet üretmekte zorlanan yeşil-siyahlılar, son 10 maçta yalnızca 1 kez kazanırken, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

        Alt sıralarda yer alan Kasımpaşa, ikas Eyüpspor, Hesap.com Antalyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün yaşadıkları puan kayıpları bu süreçte kazanamayan Kocaelispor için büyük avantaj oldu.

        Kocaelispor, rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla ligde kalmayı garantiledi.




        - İç sahada güçlü, deplasmanda kırılgan

        Ligde 32 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlılar, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 36 gol gördü.

        İç sahada daha iyi bir performans sergileyen Körfez temsilcisi, puan kayıplarının büyük bölümünü deplasmanda yaşadı.

        Kocaelispor, sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 23 puan topladı.

        Yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 14 puan elde etti.




        - Sezona kötü başlamıştı

        Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde maç başına 1,15 puan ortalaması yakalayan yeşil-siyahlılar, ilk 7 haftada galibiyet alamamasına rağmen ilerleyen süreçte toparlanarak lige tutunmayı bildi.

        Hücum hattında istikrar sorunu yaşayan Kocaelispor, 32 haftalık süreçte 13 maçta gol bulamamasına rağmen kritik anlarda topladığı puanlarla hedefe ulaştı.

        Yeşil-siyahlı ekip, iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak önemli bir avantaj yakaladı. Sezon boyunca tribünlerin büyük ölçüde dolu olması, takımın performansına önemli etki etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

