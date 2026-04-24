Kocaelispor Kulübü, 60. kuruluş yılını kutladı

Kocaelispor Kulübünün 60. kuruluş yılı, gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.



Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kulübün kuruluş yılı dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan "Efsane Forma" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Sanatçılar, taraftarlar ve altyapı futbolcularının yer aldığı oyun, Kocaelispor sevgisini sahneye taşıyarak izleyenlerden büyük beğeni topladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, oyunda emeği geçenlere teşekkür ederek, kentte yaşayan herkesi bu tutkuya ortak olmaya davet etti.



Kentin çok büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Büyükakın, "Bu şehrin takımına en zor günlerde bu şehrin çocukları sahip çıktı. Hep birlikte inanıldığı için bu başarı geldi. Takım şehirle büyüyor. Şehir olmadan takım yok. Taraftarı olmayan takımlar var ama onlar köksüz ağaçlar gibi oluyor. Ama Kocaelispor öyle mi? Kocaelispor en zor zamanlarda bile her zaman yanında Hodri Meydan vardı." diye konuştu.



Büyükakın, tarihinden bugüne Kocaelispor'a katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, Kocaelispor'la çok daha iyilerini başaracaklarını sözlerine ekledi.



Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt da çok güzel bir oyun izlediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise Kocaelispor ailesinin bir parçası olduğu için bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.



Çok duygulandığını dile getiren İnan, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu şanlı tarihi yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.



Büyükakın, İnan ve futbolculardan Gökhan Değirmenci 60. yıl pastasını hep birlikte kesti.



Yönetim kurulunun yanı sıra futbolcular, kulüp personeli ve taraftarların da yer aldığı programa, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de katıldı.

