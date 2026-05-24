Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaelispor Kulübünde başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi

        Kocaelispor Kulübünde başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi

        Kocaelispor Kulübü Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor Kulübünde başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi

        Kocaelispor Kulübü Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına Muammer Çelik, üyeliklere de Nebi Gönenç, Erçin Bayırlı, Faruk Kurnaz ve Mesut Yılancı getirildi.

        Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesine ilişkin oylama öncesi, salona delegeler dışında kişilerin de alındığının belirtilmesi üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.

        Aranın ardından delegeler, üyelik durumları kontrol edilerek salona alındı. Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

        Tek listeyle gidilen kongrede Recep Durul, yeniden başkanlığa seçildi.

        Recep Durul başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:


        Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol.





        - "Kocaelispor'un hedefi her zaman Avrupa'dır"

        Recep Durul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel kurula katılan taraftarlara ve kongre üyelerine teşekkür ederek, seçimin Kocaelispor camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Bundan sonraki süreçte de Kocaelispor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirten Durul, "Kocaelispor'un başarısı için tüm şehir olarak, taraftarlar olarak hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Kocaelispor'un hedefi her zaman Avrupa'dır, kümede kalmak değildir. Bunun altını çizerek yineliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Dükkanların camını böyle kırdı: 14 ayrı suç kaydı var "Şok olduk, ilk defa...
        Dükkanların camını böyle kırdı: 14 ayrı suç kaydı var "Şok olduk, ilk defa...
        Kocaelispor'da Recep Durul yeniden başkan seçildi Kocaelispor Başkanı Recep...
        Kocaelispor'da Recep Durul yeniden başkan seçildi Kocaelispor Başkanı Recep...
        Ortağını öldürmüştü, 3 sene önce de kız arkadaşını yaralamış Ortağı tarafın...
        Ortağını öldürmüştü, 3 sene önce de kız arkadaşını yaralamış Ortağı tarafın...
        40 milyon haplık uyuşturucu üretimi son anda engellendi Kocaeli'de 1 ton 80...
        40 milyon haplık uyuşturucu üretimi son anda engellendi Kocaeli'de 1 ton 80...
        Kocaelispor'da kongre sürüyor, söz delegelerde Taraftar derneği başkanı Env...
        Kocaelispor'da kongre sürüyor, söz delegelerde Taraftar derneği başkanı Env...
        Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak ölmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alınd...
        Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak ölmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alınd...