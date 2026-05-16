Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 33 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonunda topladığı 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi. Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Botond Balogh karşılaşmada forma giymeyecek.

