Kocaelispor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek. Kocaeli temsilcisi, ligde 9 galibiyet, 9 beraberlik, 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Körfez temsilcisinde Karol Linetty, Serdar Dursun, Joseph Nonge, Habib Keita ve Rigoberto Rivas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.