Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ormanya'nın yeni üyesi deve yavrusuna isim aranıyor

        SEFA TETİK - Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'nın yeni üyesi deve yavrusunun ismi, sosyal medya üzerinden belirlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni doğumların yaşandığı doğal yaşam parkı Ormanya'da, 26 Nisan'da tek hörgüçlü 37 kilogram ağırlığında erkek deve yavrusu dünyaya geldi.

        Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Hayvan Çiftliği’nde deve sayısı, yeni doğan yavruyla birlikte 3’e yükseldi.

        Uzun bacaklarıyla dikkati çeken deve yavrusuna isim bulmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından öneriler alınıyor.

        Yavruya sosyal medya kullanıcıları tarafından önerilen isimler arasında "Karamel", "Kıvırcık", "Ege", "Karam" ve "Zeytin" yer alıyor.

        - "Ziyaretçilerimiz ilgi gösteriyor"

        Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Ferhat Şirin, AA muhabirine, alanda en çok ziyaret edilen alanların başında Çocuk Hayvan Çiftliği'nin geldiğini söyledi.

        Burada çiftlik hayvanlarını, engelli ve doğaya salınamayacak hayvanları misafir ettiklerini, her geçen gün çiftliğe yeni bireylerin katıldığını belirten Şirin, "Bunlardan en mutlu edenlerden biri de dünyaya gelen minik devemiz. Bu devemiz uzman veteriner hekimlerimiz kontrolünde dünyaya geldi. Yaklaşık 37 kilogram ağırlığında. Veteriner hekimlerimiz kontrollerini sürdürüyor. Şu an sağlıklı, misafirlerimizi buraya bekliyoruz." dedi.

        Şirin, beslenme ve bakım sürecine şu an sadece anne sütüyle devam edildiğini anlatarak, "Annesi çok yakından ilgileniyor. Annesinin ilgilenmediği veya aksi durum olduğunda uzman veteriner hekimlerimiz buna müdahale edebiliyorlar. Şu an sıkıntı yok. Toplam 3 devemiz var. Biri annesi, biri de kız kardeşi." ifadelerini kullandı.

        Deve yavrusuna sosyal medya aracılığıyla isim önerilerini beklediklerini dile getiren Şirin, "Yavrumuza sosyal medya aracılığıyla isim bulmak istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Buradan önerilerini bize ulaştırabilirler." dedi.

        Şirin, yavrunun doğumundan hemen sonra kutlama yapıldığını ifade ederek, "Kendisine süslemeli karşılama töreni hazırladık. Çok ilgi duyuldu. Develerin hamilelik süreci yaklaşık 12 ay sürüyor. 12 ay sonunda dünyaya geldi. Her şeyin yavrusu her zaman çok tatlı oluyor. Develerde de annesi devasa cüssesi olmasına rağmen yeni doğanları minik olduğu için ziyaretçilerimiz daha çok ilgi gösteriyor." diye konuştu.

        Develeri 6-7 yıldır misafir ettiklerini belirten Şirin, bu süreçte uyumla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını, aksi durumda ise ilgili yerlere nakillerinin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        Benzer Haberler

        Balık tezgahları kış aylarını aratmıyor Yasak geldi ama balık bitmedi: "Tez...
        Balık tezgahları kış aylarını aratmıyor Yasak geldi ama balık bitmedi: "Tez...
        Zorlu araziler "çalı canavarı" ile temizleniyor
        Zorlu araziler "çalı canavarı" ile temizleniyor
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de 24 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 24 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Estetik salonlarında yasaklı ekipman operasyonu
        Estetik salonlarında yasaklı ekipman operasyonu
        Kocaeli'deki hırsızlık şüphelisi İstanbul'da yakalandı
        Kocaeli'deki hırsızlık şüphelisi İstanbul'da yakalandı