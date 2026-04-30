Ormanya'nın yeni üyesi deve yavrusuna isim aranıyor

SEFA TETİK - Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'nın yeni üyesi deve yavrusunun ismi, sosyal medya üzerinden belirlenecek.



Yeni doğumların yaşandığı doğal yaşam parkı Ormanya'da, 26 Nisan'da tek hörgüçlü 37 kilogram ağırlığında erkek deve yavrusu dünyaya geldi.



Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Hayvan Çiftliği’nde deve sayısı, yeni doğan yavruyla birlikte 3’e yükseldi.



Uzun bacaklarıyla dikkati çeken deve yavrusuna isim bulmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından öneriler alınıyor.



Yavruya sosyal medya kullanıcıları tarafından önerilen isimler arasında "Karamel", "Kıvırcık", "Ege", "Karam" ve "Zeytin" yer alıyor.



- "Ziyaretçilerimiz ilgi gösteriyor"



Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Ferhat Şirin, AA muhabirine, alanda en çok ziyaret edilen alanların başında Çocuk Hayvan Çiftliği'nin geldiğini söyledi.



Burada çiftlik hayvanlarını, engelli ve doğaya salınamayacak hayvanları misafir ettiklerini, her geçen gün çiftliğe yeni bireylerin katıldığını belirten Şirin, "Bunlardan en mutlu edenlerden biri de dünyaya gelen minik devemiz. Bu devemiz uzman veteriner hekimlerimiz kontrolünde dünyaya geldi. Yaklaşık 37 kilogram ağırlığında. Veteriner hekimlerimiz kontrollerini sürdürüyor. Şu an sağlıklı, misafirlerimizi buraya bekliyoruz." dedi.



Şirin, beslenme ve bakım sürecine şu an sadece anne sütüyle devam edildiğini anlatarak, "Annesi çok yakından ilgileniyor. Annesinin ilgilenmediği veya aksi durum olduğunda uzman veteriner hekimlerimiz buna müdahale edebiliyorlar. Şu an sıkıntı yok. Toplam 3 devemiz var. Biri annesi, biri de kız kardeşi." ifadelerini kullandı.



Deve yavrusuna sosyal medya aracılığıyla isim önerilerini beklediklerini dile getiren Şirin, "Yavrumuza sosyal medya aracılığıyla isim bulmak istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Buradan önerilerini bize ulaştırabilirler." dedi.



Şirin, yavrunun doğumundan hemen sonra kutlama yapıldığını ifade ederek, "Kendisine süslemeli karşılama töreni hazırladık. Çok ilgi duyuldu. Develerin hamilelik süreci yaklaşık 12 ay sürüyor. 12 ay sonunda dünyaya geldi. Her şeyin yavrusu her zaman çok tatlı oluyor. Develerde de annesi devasa cüssesi olmasına rağmen yeni doğanları minik olduğu için ziyaretçilerimiz daha çok ilgi gösteriyor." diye konuştu.



Develeri 6-7 yıldır misafir ettiklerini belirten Şirin, bu süreçte uyumla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını, aksi durumda ise ilgili yerlere nakillerinin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

