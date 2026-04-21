        "Saygınlar Kulübü"nün 65 yaş üstü üyeleri seslerini birleştirdi

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'deki Saygınlar Kulübü Aktif Yaşlanma Merkezi'nin 65 yaş üstü üyeleri, müziğin gücünden faydalanarak oluşturdukları koroyla hayatlarına ses kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesince İzmit'te kurulan merkez, 65 yaş üstündekilere spordan sanata çeşitli etkinliklerle kaliteli zaman geçirme ve sosyalleşme imkanı sunuyor.

        Merkezde bir araya gelen farklı meslek geçmişine ve yaşam hikayesine sahip üyeler, yaklaşık 1 yıl önce koro kurdu.

        Haftanın belirli günlerinde bir araya gelen 56 kişilik koro, ağırlıklı olarak Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri seslendiriyor.

        Keyifli vakit geçirmenin yanı sıra konserlerde sahne alarak kulakların pasını silen koro üyeleri, 22 Mayıs'ta Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki konsere hazırlanıyor.

        - "Evde zaman geçiremiyoruz, burada ise zaman yetmiyor"

        Koronun 75 yaşındaki şefi Şadan Sağlam, AA muhabirine, çok çalışarak hatırı sayılır yol kat ettiklerini söyledi.

        Eline hiç mikrofon almamış kişilerin koroda iyi performans sergilediğini belirten Sağlam, "Evde zaman geçiremiyoruz, burada ise zaman yetmiyor. O kadar gönüllüler, o kadar iştahlılar. Görsel ve duyusal olarak bu işi yürütüyoruz." diye konuştu.

        Sağlam, koro çalışmalarından keyif aldıklarını dile getirerek, "Çalışmaya çarşamba ve cumartesi günleri geliyoruz, hatta cumartesi günlerini burada bahçede halkın da katılımıyla konser havasında geçiriyoruz." dedi.

        Kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Sağlam, "İçimizde ukde kalan, yapamadığımız her şeyi burada (merkezde) yapıyoruz. Piknikler düzenliyoruz, yaş günlerimizi yapıyoruz. Kendimizi çok genç hissediyoruz bu sayede." ifadelerini kullandı.

        - "Burada kendimi bulmaya başladım"

        Koro üyesi 65 yaşındaki Hakan Yağcıoğlu da önceden müzik dinlemeyi sevdiğini ama hiç şarkı söylemediğini anlatarak, "Buraya dinlenmek, zaman geçirmek için geldim. Okudum, yazdım. Kitaplarımı yazmaya devam ediyorum. Koroya da katıldım. Türk halk müziğini ve Türk sanat müziğini seviyoruz. Şadan hocam bu saatten sonra bana şarkı söylemeyi öğretti." şeklinde konuştu.


        Yağcıoğlu, merkezin ve koronun sosyal hayatına katkı sağladığını, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını dile getirerek, "Burada kendimi bulmaya başladım." dedi.

        75 yaşındaki Pakize Esin ise müziği çok sevdiğini, koro kurulduğunu duyunca hemen üye olduğunu kaydetti.

        Emeklilik hayatında bir şeylerle meşgul olmanın kendisine iyi geldiğini, haftada 3 gün geldiği merkezde günlerinin dolu dolu geçtiğini belirten Esin, "Mutluyuz burada. Gelmediğimiz günler bomboşmuş meğer. Müzik, ruhun gıdası. Burada gençleşiyoruz, çocuklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

