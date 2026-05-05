        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'ten Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e ziyaret

        Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül ve 13. kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Belediyenin açıklamasına göre belediye binasında gerçekleştirilen ziyarette Akgül ve Kayaalp ile Gebze Belediye Spor Kulübü Başkanı Hakan Çil, güreş takımı sporcuları, kulüp yöneticileri ve antrenörler yer aldı.

        Türk güreşinin mevcut durumu, altyapıdan yetişen sporcuların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin spora katkısı üzerine değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, Gebze'de son yıllarda spor alanında yapılan yatırımlar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükgöz, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından biri spora yönlendirmektir. Bu noktada ata sporumuz güreş branşının desteklenmesini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Akgül ve Kayaalp'in Gebze'de spora verilen destekten duydukları memnuniyeti ifade ettikleri görüşme fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

