        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-15 Sahil Güvenlik botu Kocaeli'de ziyarete açıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-15 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Etkinlik kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi ve bot, kent sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

        Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin doğan sınıfı hücumbotlarından gemi ile sahil güvenlik botunu yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

        Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, gemi ve bot hakkında bilgi verdi.

        Çocuğuyla TCSG-15 Sahil Güvenlik botunu ziyaret eden Halise Balıkçı, Türkiye'nin geldiği noktadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyarette oldukça heyecanlandıklarını ve duygulandıklarını söyledi.

        Ailesiyle gemiyi ziyaret eden Melek Binkaya da Türk donanmasının gücünü gördüklerinde büyük gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Buraya çocuklarımızla geldik. Onların bu tür imkanları görmesi bizi mutlu ediyor. Komutanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        4. sınıf öğrencisi Emre Binkaya ise böyle bir ziyareti hep hayal ettiğini, bunu 23 Nisan'da gerçekleştirdiği için de mutlu olduğunu kaydetti.

        Öte yandan, Vali İlhami Aktaş da TCG Tayfun hücumbotunu ziyaret etti.


        Ziyarette Aktaş'ı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı karşıladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Milli eğitim müdüründen ibretlik uyarı: "Çocuklar markalara, şöhrete ve sah...
        Kocaeli'de yönetim bir günlüğüne çocuklara geçti
        Çocukların bayramı Gonca'da şenliğe dönüştü
        YBS ekran sayısı 110'a ulaştı
        23 Nisan kutlamalarında çocuklar bayramın yıldızı oldu
        Sanayinin başkenti Gebze'de bu kez sanayi değil tarih konuşuldu
