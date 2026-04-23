TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-15 Sahil Güvenlik botu Kocaeli'de ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-15 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı.



Etkinlik kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi ve bot, kent sakinlerinden yoğun ilgi gördü.



Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin doğan sınıfı hücumbotlarından gemi ile sahil güvenlik botunu yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.



Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, gemi ve bot hakkında bilgi verdi.



Çocuğuyla TCSG-15 Sahil Güvenlik botunu ziyaret eden Halise Balıkçı, Türkiye'nin geldiği noktadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyarette oldukça heyecanlandıklarını ve duygulandıklarını söyledi.



Ailesiyle gemiyi ziyaret eden Melek Binkaya da Türk donanmasının gücünü gördüklerinde büyük gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Buraya çocuklarımızla geldik. Onların bu tür imkanları görmesi bizi mutlu ediyor. Komutanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.



4. sınıf öğrencisi Emre Binkaya ise böyle bir ziyareti hep hayal ettiğini, bunu 23 Nisan'da gerçekleştirdiği için de mutlu olduğunu kaydetti.



Öte yandan, Vali İlhami Aktaş da TCG Tayfun hücumbotunu ziyaret etti.





Ziyarette Aktaş'ı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı karşıladı.

