Türkiye Binicilik Federasyonu ile Kocaeli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

        Türkiye Binicilik Federasyonu ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) arasında atlı cimnastik (voltij) branşının geliştirilmesi ve eğitim programlarına entegre edilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Giriş: 18.05.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Protokolle atlı cimnastik branşının bilimsel, teknik ve pedagojik temeller doğrultusunda geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

        Bu kapsamda branşın, üniversite bünyesinde akademik düzeyde ele alınarak ders programlarına dahil edilmesi, antrenör ve sporcu yetiştirme süreçlerinin sistematik yapıya oturtulması amaçlanıyor.

        Protokol kapsamında, atlı cimnastik branşına yönelik eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütülmesi, branşın üniversite müfredatına seçmeli veya zorunlu ders olarak dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.

        Ayrıca eğitici eğitim programları düzenlenmesi, ortak organizasyon, seminer, kamp ve yarışmalar gerçekleştirilmesi ile ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        KOÜ'de düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, 15 meslek yüksekokuluna sahip olduklarını belirterek, Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun bunlar arasında önemli bir yerinin bulunduğunu söyledi.

        YÖK'ün aldığı kararlarla iş yerinde mesleki eğitimin önceliklendirildiğine değinen Cantürk, "Kocaeli de pilot illerden biri. Göreve geldiğimizden beri kamu, üniversite ve sektör işbirliklerini öncelendirmeye çalışıyoruz. Her hafta sanayi ve sektörden paydaşlarla buluşarak işbirliği yapmaya, öğrencilerimize çalışacak ve staj yapacak imkanlar tesis ediyoruz. Üniversite olarak asıl hedefimiz, Türkiye'de sektöre, sanayiye katkı sağlamak. Bu anlamda da çok sayıda çalıştay, etkinlik ve proje yapıyoruz." diye konuştu.

        Cantürk, binicilik alanında da yaptıkları işbirliğinin önemli olduğunu dile getirerek, bunun Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Kocaeli Atlı Spor Kulübünün de katılımıyla güçlü bir yapıya ulaşacağını kaydetti.

        Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer de işbirliği için KOÜ'ye ve Rektör Cantürk'e teşekkür etti.

        Göreve geldiklerinden bu yana üniversite işbirliklerine önem verdiklerini aktaran Tuncer, şu anda 14. üniversiteyle protokol yapacaklarını söyledi.

        Tuncer, bütün branşları canlandırmak istediklerini belirterek, "Protokolle Kocaeli Üniversitesi Binicilik Bölümündeki arkadaşlarımız voltij branşında daha donanımlı mezun olacaklar. Örnek bir proje oldu. Bütün üniversiteleri teşvik edecek, yönlendirecek bir proje oldu. Beraber güzel sonuçlar almayı diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Cantürk ile Tuncer, protokolü imzaladı.

        Törene, federasyonun yönetim kurulu üyeleri, Federasyon Genel Sekreteri Önder Karaeş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdener Balıkçı ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Sürpriz aşk
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
