Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayağı Kocaeli'de tamamlandı

        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayağı Kocaeli'de tamamlandı

        MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 18:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayağı Kocaeli'de tamamlandı

        MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de sona erdi.

        Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 55 sporcu mücadele etti.

        Micro, mini, junior ve senior kategorilerinde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde yarı final ve final müsabakaları yapıldı.

        Yarışlarda micro kategorisinde Ali Ersin Yücesan birinci, Yiğit Nedim Çelik ikinci, Kerem Çelikyay üçüncü oldu.

        Mini kategorisinde Aras Pınar birinciliği, Asil Yusuf Özbahadır ikinciliği, Ömer Mesudiyeli ise üçüncülüğü elde etti.

        Junior kategorisinde Can Özler birinci, Süleyman Cem Karakömür ikinci, Rüzgar Tırınk üçüncü sırada yer aldı.

        Senior kategorisinde ise yapılan itiraz nedeniyle sonuçların temyiz sürecinin ardından kesinleşeceği bildirildi.

        Kadın sporcular kategorilerinde ise micro kadınlarda Nilhan Yeşiltay, mini kadınlarda Ela Yeşiltay, junior kadınlarda Elif Yağmur Yeşiltay ve senior kadınlarda Zeynep Çukurova birinci oldu.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Gürlek'ten Kocaeli Adliyesine ziyaret
        Adalet Bakanı Gürlek'ten Kocaeli Adliyesine ziyaret
        Köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyon bariyere çarpıp yan yattı
        Köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyon bariyere çarpıp yan yattı
        Kocaeli'de "EnFest" başladı
        Kocaeli'de "EnFest" başladı
        Sakarya'dan Kocaeli'ye gelen araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
        Sakarya'dan Kocaeli'ye gelen araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de şarampole devrilen panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de şarampole devrilen panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı