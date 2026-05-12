Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de düzenlenecek
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı, hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre şampiyonanın ikinci ayağı Kocaeli Karting Yarışı, Nimara Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.
Spor Toto, MOTUL ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde mücadele edecek.
Yarışmacılar, 16 Mayıs Cumartesi antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışlarına katılacak.
YArış, 17 Nisan Pazar günü yarı final ve final mücadelesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.
