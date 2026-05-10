Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.



Körfez Yarış Pisti'nde dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 1. ayağı bugün sona erdi.



Yarışlarda, sporcular süpermoto open, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde mücadele etti.



Süpermoto open kategorisinde Taha Işık, 85 cc'de Burak Albayrak, 65 cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 50 cc'de Abdülhamid Bostanoğlu ve 50 cc mini'de Rüzgar Ceyhan birinci oldu.



Şampiyonada, Türkiye Motosiklet Federasyonunun 6-10 yaş arasındaki çocuk sporcuların yetişmesi amacıyla düzenlediği "Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi" yarışları da koşuldu.



13 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda MiniGP 1. ve 2. yarışlarında Zayn Sofuoğlu birinci olurken FIM MotoMini 160 Türkiye serisinin 1. ve 2. yarışlarında ise Enes Çakır birincilik kazandı.



Dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

