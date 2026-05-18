16 Yaş Altı Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı. Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) Karatay Spor Kongre Merkezi'nde düzenlediği şampiyonanın ilk maçında, Antalya Gelişim ile Konya Büyükşehir Belediyesi SK karşılaştı. Müsabaka, Konya ekibinin 72-60 üstünlüğüyle tamamlandı. Şampiyonada, Konya ve Antalya ekiplerinin yanı sıra Petkim, Yeşimspor, Fenerbahçe, Anadolu Efes A, Göztepe, Darüşşafaka, Bahçeşehir Okulları A, Bahçeşehir Okulları B, Tofaş Beşiktaş, Anadolu Efes B, Ankara Genç Magic Hands, İzmir Bahçeşehir Okulları, Çaba Spor takımları mücadele edecek. Organizasyon 4 grupta oynanacak maçların ardından, 24 Mayıs'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.

