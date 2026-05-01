Akşehir'de park halindeki araçta çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangında sürücü yaralandı. Akşehir Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin bagaj kısmında yer alan ot biçme makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler aracı sararken, kendi çabasıyla yangını söndürmek isteyen sürücü Mustafa A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluştuğu belirlenen Mustafa A, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

