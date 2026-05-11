Bağırsak sarkması şikayetinden 1 saatlik operasyonla kurtuldu

Konya'da bir kadın, 30 yıllık kalın bağırsak sarkması şikayetinin gerçekleştirilen ameliyatla sona ermesinin rahatlığını yaşıyor.



Fatma Önge (67), yaklaşık 30 yıldır ileri derecede rektal prolapsus denilen kalın bağırsağın sarkması şikayetiyle Konya Şehir Hastanesine başvurdu.



Alınan ameliyat kararının ardından gerçekleştirilen operasyonla Önge'nin şikayetleri sona ermeye başladı.



Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alparslan Şahin, AA muhabirine, karın içinde geniş cerrahi gerektirmeyen yöntem kararının ardından işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Makattan dışarı sarkan kısmın çıkarılarak düzeltilmesi için harekete geçtiklerini anlatan Şahin, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Makattan dışarı sarkan kısım çıkartılarak anatomik olarak kalın bağırsak bütünlüğü yeniden sağlandı. Hastamızın yakın dönemde şikayet ettiği ağrı, dışarı sarkma hissi, hijyen sorunları ve yaşam konforunda belirgin düzelme bekliyoruz." diye konuştu.



Şahin, herhangi iz, yara olmadan ameliyatın ikinci gününde hastanın taburcu edildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bir saat süren ameliyatın sonunda hasta ertesi gün normal hayatına döndü. Bu hastalarda en büyük avantaj ameliyat ağrısının olmaması. Bu ameliyatta batın içine herhangi bir müdahale olmadığı için hem bağırsaklar çalışıyor hem de günlük hayatına daha çabuk dönüyor. Özellikle ileri yaştaki kadın hastalar hastaneye başvuruda gecikebiliyor. Doğru değerlendirme ve uygun cerrahi yöntemlerle yaşam kalitesi artıyor. Kalın bağırsağın yaklaşık 10 santimetrelik kısmı makattan dışarı çıktığı zaman hem ağrı hem ciddi şekilde kirlilik ve rahatsızlık hissi oluşuyor. Bu şikayet ortaya çıktığında hastaneye başvurulması gerekiyor."



Fatma Önge de 30 yıl önce doğumdan sonra bağırsak şikayeti yaşadığına değinerek, "30 yıldır sorun yaşıyordum. Gençliğimde belli değildi, yaşlandıkça daha çok rahatsız etmeye başladı. Ameliyat oldum, artık çok rahatım." ifadelerini kullandı.

