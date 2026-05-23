        Bayram yardımı ve ziyaretleri çocuklarda empati duygusunu geliştiriyor

        MELİKE KESKİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Akça, bayramların çocukları kazanmak, empati duygusunu geliştirmek ve aile ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Giriş: 23.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Akça, AA muhabirine, bayramların, geleneklerin sürdüğü, aile içi ilişkilerin güçlendiği önemli günler olduğunu söyledi.

        Bayramlarda yardımlaşma ve paylaşmanın da arttığını vurgulayan Akça, "Dini bayramlarımız çok değerli, aidiyetimizin perçinlendiği günlerdir. Çocuklarımızın özellikle aidiyet duygularının gelişmesi için bayramlar paha biçilmez günlerdir. Bayramlar çocuklarımızı, özellikle son dönemde yaşadığımız sıkıntılı süreçleri düşündüğümüzde geri kazanmak için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Bayramların çocuk psikolojisine olumlu etkileri olabileceğine dikkati çeken Akça, aile ve çocuk açısından bugünlerin bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getirdi.

        - Çocuk katılamasa bile yardım sürecinden haberdar olmalı

        Akça, bugünlerin iyi değerlendirildiğinde olumlu etkilerinin görüleceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bazen biz yetişkinler kendimiz yardımlarımızı yapabiliyor, kurban etlerimizi dağıtabiliyor veya yapacağımız diğer yardımlarımızı ilgili yerlere ya da kişilere ulaştırabiliyoruz. Ama çocukların bundan haberleri olmayabiliyor. Bu süreçteki yardımlar, çocukların empati gelişimi açısından çok kıymetli. O yüzden mutlaka çocuklarımızın yardım faaliyetlerine katılmaları, gözlemlemeleri ve görmeleri gerektiğini, hiç değilse duymaları gerektiğini düşünüyorum. Bazen aileler uzakta kurban kesebiliyor. Kendileri direkt elleriyle götüremeyebiliyorlar ama en azından ailenin içerisinde bu konunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum yardımseverlik, başka insanları düşünme, empati kurma becerilerinin gelişmesi açısından çok kıymetli."

        Ailelerin küçüklükten itibaren yardım etme bilinciyle çocukların empati duygularını geliştirebileceğini anlatan Akça, şöyle devam etti:

        "Bayramlar çocuklarımızı kazanmamız için bir fırsat olabilir. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz, kaçırmamamız gerekir. Bireyselleşmenin yaygın olduğu bir dünyada yaşadığımız için biraz kültürel aktarımımızda sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunlar için de bayramlar çok değerli fırsatlardır. Büyüklerimizin elini öpmek, anlattıkları olayları ve yaşam tecrübelerini, yaşadıklarını dinlemek, nereden geldiklerini görmek, belki köylerine gitmek, ailelerin köklerini görmek çok kıymetli olacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

