Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bedesten Çarşısı'nda çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Bedesten Çarşısı'nda çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bedesten Çarşısı'nda etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 17:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bedesten Çarşısı'nda çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bedesten Çarşısı'nda etkinlik düzenledi.

        Çocuklarda sorumluluk ve empati bilincini geliştirmek amacıyla tarihi Bedesten Çarşısı'nda etkinlikte, sokağa bırakılan oyuncakları fark eden çocukların duyarlılıkları gözlemlendi.

        Oyuncağı sahibine ulaştıran çocuklar, sergiledikleri davranıştan ötürü oyuncakla ödüllendirildi.

        Gerçekleştirilen etkinlikle çocuklarda iyilik yapma alışkanlığının kazandırılması hedeflendi.

        Etkinlik, çocuklar ve ailelerince memnuniyetle karşılandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de gençlik ve lezzet festivali başladı
        Beyşehir'de gençlik ve lezzet festivali başladı
        Beyşehir'de 23 Nisan'da gastronomi ve kültür buluşması
        Beyşehir'de 23 Nisan'da gastronomi ve kültür buluşması
        TEDx Necmettin Erbakan Üniversitesi etkinliğinde uzmanlar deneyimlerini pay...
        TEDx Necmettin Erbakan Üniversitesi etkinliğinde uzmanlar deneyimlerini pay...
        Ereğli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
        Ereğli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
        NEÜ'de TEDx: İlham veren deneyimler paylaşıldı
        NEÜ'de TEDx: İlham veren deneyimler paylaşıldı
        Çeltik'de 23 Nisan kutlamaları
        Çeltik'de 23 Nisan kutlamaları