Beyşehir'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Beyşehir'de, iki katlı müstakil evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Giriş: 29.04.2026 - 10:05
Evsat Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin ikinci katında 3 yaşındaki A.C.C, açık olan pencereden dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
