Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Aksaray etabı başladı.



Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'dan başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Aksaray etabı için klasik araçlarıyla yurt dışı ve farklı illerden gelen katılımcılar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda buluştu.





Vali Murat Duru, ralliye ilişkin yaptığı açıklamada, Aksaray'ın Tarihi İpek Yolu'nun en kritik duraklarından biri olduğunu belirterek, "Aksaray görkemli kervansaraylarıyla gerçek bir 'Hanlar Şehri'dir. Geçmişte develerin ve kervanların taşıdığı o dostluk ruhunu, bugün sizler modern araçlarınızla ve aynı heyecanla yeniden canlandırıyorsunuz. Aksaray'ımızdan alacağınız bu startla birlikte Helvadere'den Ihlara Vadisi'ne, Cam Teras'tan Güzelyurt'un tarihi dokusuna uzanan eşsiz bir rotada ilerleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.



Rallinin Aksaray etabı, Vali Murat Duru'nun verdiği startla başladı.

