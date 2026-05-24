Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 76 Berat Luş), Tugay Kacar (Dk. 58 Kanga), Amilton (Dk. 58 Ömer Faruk Beyaz), Recep Niyaz (Dk. 81 Alper Karaman), Faye, Kayode (Dk. 58 Catakovic)
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Fredy (Dk. 75 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak (Dk. 58 Ahmet Ildız), Burak Çoban (Dk. 85 Cemali Sertel), Thiam (Dk. 75 Samudio)
Goller: Dk. 37 Serdar Gürler, Dk. 53 Thiam (Arca Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Kanga (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 78 Burak Çoban, Dk. 83 Sehic (Arca Çorum FK), Dk. 78 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)
KONYA
