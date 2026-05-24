        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Candaş Elbil

        Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 76 Berat Luş), Tugay Kacar (Dk. 58 Kanga), Amilton (Dk. 58 Ömer Faruk Beyaz), Recep Niyaz (Dk. 81 Alper Karaman), Faye, Kayode (Dk. 58 Catakovic)

        Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Fredy (Dk. 75 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak (Dk. 58 Ahmet Ildız), Burak Çoban (Dk. 85 Cemali Sertel), Thiam (Dk. 75 Samudio)

        Goller: Dk. 37 Serdar Gürler, Dk. 53 Thiam (Arca Çorum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 90+2 Kanga (Esenler Erokspor)


        Sarı kartlar: Dk. 78 Burak Çoban, Dk. 83 Sehic (Arca Çorum FK), Dk. 78 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)




        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Esenler Erokspor - Çorum FK: 0-2
        Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım Çorum FK Trendyol 1. Lig Play-Off Fina...
        Trendyol 1. Lig Play-Off Final: Esenler Erokspor: 0 - Çorum FK: 1 (İlk yarı...
        Konya'da Kitap Okuma Projesi tamamlandı
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Vefa Umresi projesi
        Selçuklu bayrama hazır
