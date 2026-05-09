Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Bazoer), Adil Demirbağ (Dk. 79 Baniya), Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 59 Bjorlo), Deniz Türüç (Dk. 68 Svendsen), Bardhi (Dk. 68 Jinho Jo), Olaigbe, Muleka (Dk. 79 Yasir Subaşı)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 66 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 46 Brown), Kante, Guendouzi (Dk. 66 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Oğuz Aydın), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 80 Asensio)
Goller: Dk. 13 ve Dk. 71 Fred, Dk. 56 Brown (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 43 Deniz Türüç, Dk. 59 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 23 Fred, Dk. 90+3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
