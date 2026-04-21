Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
Giriş: 21.04.2026 - 21:24
Stat:MedaşKonya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Bardhi, Muleka
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Musaba, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
KONYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri