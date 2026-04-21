        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final


        Stat:MedaşKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 91 Andzouana), Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 99 Svendsen), Jevtovic, Deniz Türüç (Dk. 106 Bazoer), Gonçalves (Dk. 75 Bjorlo), Bardhi (Dk 75 Olaigbe), Muleka (Dk. 65 Kramer)

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 78 Brown), Kante, Guendouzi, Musaba (Dk. 106 Mert Müldür), İsmail Yüksek (Dk. 55 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 Oğuz Aydın), Cherif (Dk. 55 Talisca)

        Gol: Dk. 120+2 Jevtovic (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)


        Sarı kartlar: Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 96 Bahadır Güngördü, Dk. 120+3 Jevtovic, Dk. 120+5 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 117 Guendouzi, Dk. 120 Semedo (Fenerbahçe)




        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

