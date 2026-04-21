Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
Stat:MedaşKonya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 91 Andzouana), Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 99 Svendsen), Jevtovic, Deniz Türüç (Dk. 106 Bazoer), Gonçalves (Dk. 75 Bjorlo), Bardhi (Dk 75 Olaigbe), Muleka (Dk. 65 Kramer)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 78 Brown), Kante, Guendouzi, Musaba (Dk. 106 Mert Müldür), İsmail Yüksek (Dk. 55 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 Oğuz Aydın), Cherif (Dk. 55 Talisca)
Gol: Dk. 120+2 Jevtovic (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 96 Bahadır Güngördü, Dk. 120+3 Jevtovic, Dk. 120+5 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 117 Guendouzi, Dk. 120 Semedo (Fenerbahçe)
