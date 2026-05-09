Galatasaraylı taraftarlar 26. şampiyonluğunu kutluyor

Konya'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlamalara başladı. Merkez Meram ilçesinde bulunan Konya Galatasaraylılar Derneği önünde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle sevincini yaşadı. Kent merkezinde ve işlek caddelerde sokaklara çıkan taraftarlar da araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

