Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Hayat yolunda 63 yıldır birlikte yürüyen çift, ameliyata da beraber girerek mutlulukla ayağa kalktı

        MELİKE KESKİN - Konya'da kanal daralması nedeniyle uzun yıllar yürümekte zorluk çeken 82 yaşındaki Mehmet ve 81 yaşındaki Dürdane Akdağ çifti, aynı gün girdikleri ameliyatla sağlıklarına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 63 yıl önce hayatlarını birleştiren Mehmet ve Dürdane Akdağ çifti, bugüne kadar karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen birbirlerinden hiç ayrılmadı.

        Hastalıkta ve sağlıkta birbirlerinin destekçisi olan çift, son 6 aydır ortaya çıkan ve zamanla ilerleyen omurilik kanal daralması rahatsızlığı nedeniyle yürüyemez hale geldi.

        Çevresindekilerinin desteğiyle ancak birkaç adım atabilen Mehmet Akdağ ile artık hiç yürüyemeyecek hale gelen eşi Dürdane Akdağ, son olarak tedavileri için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

        Yapılan tetkiklerin ardından ameliyat olmalarına karar verilen yaşlı çift, operasyonu gerçekleştirecek doktora, birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını belirterek, ameliyatlarının da aynı gün yapılması şartını koştu.

        Mehmet ve Dürdane çiftinin birbirlerine olan bağlılıklarına karşı hayranlıklarını gizleyemeyen doktorlar, Akdağ çiftinin şartını kabul etti. Yapılan hazırlıkların ardından Akdağ çifti, aynı gün gerçekleştirilen operasyonla sağlıklarına kavuştu, yürümeye başladı.

        Yaşlı çiftin ameliyatlarını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Güleç, AA muhabirine, kendilerine 2 ay önce başvuran Akdağ çiftine, halk arasında "belde kanal daralması" olarak tabir edilen "lomber spinal stenoz" rahatsızlığı teşhisini koyduklarını anlattı.

        Rahatsızlığın 2 hastada da oldukça ilerlemiş olduğunu ifade eden Güleç, şunları kaydetti:

        "Oldukça ilerlemiş yürüme güçlüğüyle bize başvurdular. Sadece ev içinde hareket edebildiklerini söylediler. Biz ikisine de cerrahi tedavi önerdik. Tabii yaşları nedeniyle ameliyatlar oldukça riskliydi ama ortopedik omurga cerrahisi son yıllarda çok gelişti. Biz de kliniğimizde son teknoloji yöntemleri uyguluyoruz, endoskopik omurga cerrahisi olarak isimlendirdiğimiz kapalı omurga ameliyatları yapıyoruz.


        İki hastamıza da bunun yapılabileceğini söyledik ve onlar da kabul ettiler ama bize, 'Bizi aynı gün ameliyat edersen, o şekilde ameliyat oluruz.' şeklinde bir şart sundular. Nedenini sorduğumda, 'Biz 63 yıldır hiç ayrılmadık. Ameliyat olduğumuzda da aynı odada yatarsak, aynı gün ameliyat olursak tamam.' dediler. Biz de onları kırmadık. İkisini de aynı odaya yatırdık, aynı gün ameliyatlarını yaptık ve aynı gün ikisini de yürüttük. Hastalarımız oldukça mutlu."

        - "Ameliyattan iki saat sonra ikisi de ayağa kalktı ve kendileri bile buna şaşırdı"

        Günlük hayatlarını çok zorlaştıran rahatsızlıklarından kurtulan çiftin mutluluklarını kendileriyle paylaştığını aktaran Güleç, "Ameliyattan iki saat sonra ikisi de ayağa kalktı ve kendileri bile buna şaşırdı." ifadesini kullandı.

        Eşiyle birlikte ameliyata girip sağlıkla çıkmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Akdağ ise Dürdane Akdağ ile 63 yıldır güzel bir ömür yaşadıklarını, her konuda birbirlerine destek olduklarını anlattı.

        Rahatsızlıkları nedeniyle kendisinin sadece birkaç adım atabildiğini, eşinin ise neredeyse hiç yürüyemediğini belirten Akdağ, "İkimiz de belimizden rahatsızlandık, bükülü kaldık. Allah'ın izniyle doktor Ali Güleç bizi ameliyat etti, önce hanımı, sonra beni. Ameliyatımız iyi geçti. Şimdi gün geçtikçe daha da iyileşiyorum. Kendimi iyi hissediyorum, hanım da öyle. 2 gün önce ameliyat olduk. Daha iyi olacağız inşallah. Bugün 2-3 defa hanımla yürüyüş yaptık. Hanım biraz ameliyattan korktu ama birbirimize cesaret verdik. Allah var, keder yok. Ameliyatımızı olduk, şükür yürüyebiliyoruz şimdi." diye konuştu.

        Dürdane Akdağ da "Birbirimizi idare edip gidiyorduk. Rahatsızlandık, mecbur kaldık, ameliyat olduk. Aynı gün ameliyat olduk. Ben çok korktum da eşim korkmadı. Sağlığımıza kavuştuk. Allah razı olsun, işlerine kolaylık versin. Şimdi iyiyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

