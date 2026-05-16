Hüyük'te gençlik yürüyüşü düzenlendi

Hüyük'te gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.





Hüyük Gençlik Merkezi önünden Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, spor salonuna kadar devam etti.



Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe protokolü, gençler ve çok sayıda vatandaş meşaleler ve Türk Bayrakları ile yaklaşık 1 kilometre yürüdü.





Vatandaşlar mehteran takımının marşlarına ve türkülerine eşlik etti.

