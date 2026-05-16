Hüyük'te gençlik yürüyüşü düzenlendi
Hüyük'te gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.
Giriş: 16.05.2026 - 12:15 Güncelleme:
Hüyük'te gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.
Hüyük Gençlik Merkezi önünden Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, spor salonuna kadar devam etti.
Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe protokolü, gençler ve çok sayıda vatandaş meşaleler ve Türk Bayrakları ile yaklaşık 1 kilometre yürüdü.
Vatandaşlar mehteran takımının marşlarına ve türkülerine eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri