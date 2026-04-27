İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da yapılacak

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Konya'da 4-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nin artık sadece dereceye giren öğrencilerin sahne aldığı bir final değil, her öğrencinin emeğinin, her öğretmenin rehberliğinin, her okulun kurumsal katkısının ve imam hatip camiasının ortak heyecanının görünür hale geldiği büyük bir buluşma olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:05 Güncelleme:
        İşleyen, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, imam hatip okulları arasında 42 yıldır devam eden mesleki yarışmalarını şölene dönüştürdüklerini belirtti.

        İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni ile mesleki yarışmaların klasik yarışma formatının dar sınırlarından çıkartılarak, daha kapsayıcı, katılımcı ve daha görünür bir yapıya kavuştuğunu dile getiren İşleyen, şunları kaydetti:

        "Bu organizasyon artık sadece dereceye giren öğrencilerin sahne aldığı bir final değil, her öğrencinin emeğinin, her öğretmenin rehberliğinin, her okulun kurumsal katkısının ve imam hatip camiasının ortak heyecanının görünür hale geldiği büyük bir buluşma olacaktır. İmam hatip okulları, hem akademik anlamda hem sosyal, kültürel anlamında hem de mesleki beceriler anlamında oldukça güzel faaliyetler yapıyor, güzel başarılar elde ediyor. Ancak okulların elde ettiği bu başarıları, faaliyetleri biz yeterince tanıtamadığımızı düşündük. Bu yarışmayı bu hale getirmenin bir başka sebebi de buydu. Biz biliyoruz ki bu süreçte kaybeden yoktur. Yarışmaya hazırlanan her öğrenci kazanmıştır, ona emek veren her danışman öğretmen kazanmıştır. Öğrencisinin yanında duran her okul müdürü, her yönetici, her veli bu sürecin bir parçası olarak bizce kazanmıştır. Bu nedenle bu şölen sadece sonuçların ilan edildiği bir organizasyon değil, emeğin, gayretin, aidiyetin ve temsil bilincinin takdir edildiği bir eğitim iklimi olacaktır."

        İşleyen, programın geleneği teknolojiyle, mesleki eğitimi kültür ve sanatla, okul aidiyetini toplumsal katılımla buluşturan yeni bir model ortaya koyduğunu vurgulayarak, öğrencilerin sadece akademik başarıyla değil, ahlakıyla, estetik zevkiyle, hitabetiyle, özgüveniyle, kültürel aidiyeti ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişmesini önemsediklerini bildirdi.

        Toplantıya Konya Vali Yardımcısı Bayram Gale, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı.

        Okul, ilçe, il ve bölge aşamalarını birincilikle tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan öğrenciler, Türkiye derecesi için Konya'da 4-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek organizasyonda bir araya gelecek.

        ⁠"Genç Sada ve Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", "⁠Genç Sada ve Genç Nida Hafızlık Yarışması", "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması", "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" olarak 4 kategoride düzenlenecek İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, TİMAV, İlim Yayma Cemiyeti, YECVA, Türk Anadolu Vakfı gibi kurum ve kuruluşlar da destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil

        Benzer Haberler

        6 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
        6 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
        Karapınar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Karapınar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Konya'da 23 Nisan'a özel curling müsabakası düzenlendi
        Konya'da 23 Nisan'a özel curling müsabakası düzenlendi
        Karapınar'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
        Karapınar'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
        2. Konya Çocuk Kitap Günleri sona erdi
        2. Konya Çocuk Kitap Günleri sona erdi
        Leyleklerin durağı yemyeşil görüntüsüyle mest ediyor
        Leyleklerin durağı yemyeşil görüntüsüyle mest ediyor