        Konya Haberleri Işığın İzinde Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Işığın İzinde Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sille Sanat Sarayı'nın ortaklaşa düzenlediği "Işığın İzinde Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 18:13 Güncelleme:
        KTÜN Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, "Üniversite öğrencileri: serbest kategori", "Üniversite öğrencileri: kentimde gece kategorisi, dezavantajlı bireyler: serbest kategori" ve "Dezavantajlı bireyler: kentimde sosyal yaşam" kategorilerinde yarışan 88 yarışmacının 3 bin 622 eseri arasında en çok beğenilenler açıklandı.

        KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak toplumsal projelerde yer almaktan duydukları gururu dile getirdi.

        Çelik, "Bu proje, teknik bilimlerin disiplini ile sanatın ruhunu bir araya getirmiştir. Doğru ışık ve doğru bakış açısıyla her bireyin anlatacak muazzam bir hikayesi olduğunu tüm Türkiye'ye kanıtlamış olduk. Emeği geçen herkese ve cesaretleriyle bu yarışmaya ruh katan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Sille Sanat Sarayı Yöneticisi ve fotoğraf sanatçısı Reha Bilir de yarışmanın sadece teknik bir beceri ölçüsü olmadığını vurguladı.

        Bilir, "Bugün burada sadece deklanşöre basan parmakları değil, o parmakların ardındaki eşsiz ruhu kutluyoruz. 'Işığın İzinde' derken hedefimiz, her bireyin içindeki ışığı bir kareye sığdırmasına aracı olmaktı. Bu yarışma, Türkiye'de dezavantajlı bireyler için ulusal düzeyde düzenlenen ilk fotoğraf yarışması olma özelliğini taşıyor. Katılımcılarımız bizlere dünyayı sadece gözleriyle değil, kalpleriyle nasıl gördüklerini gösterdiler." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

