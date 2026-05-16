Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Konya'da partililerle bir araya geldi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Konya'da partililerle bir araya geldi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Konya'da partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 17:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Konya'da partililerle bir araya geldi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Konya'da partililerle buluştu.

        Yılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda gazetecilere, Konya'nın, Türkiye'nin kültür, medeniyet ve ekonomi alanında sembol şehirlerden biri olduğunu söyledi.

        Kentte ciddi bir teşkilatları olduğunu belirten Yılmaz, "İl başkanımız da sağ olsun çok ciddi bir yarışın içerisine girmiş durumda." dedi.

        Teşkilat olarak seferberlik halinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, ocakta yapılan kongrenin ardından divanda ve genel idare kurulunda ciddi değişiklikler olduğunu dile getirdi.

        Yılmaz, nisan itibarıyla tam kadro sahaya çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sanki seçim üç ay sonra yapılacakmış gibi İYİ Parti tam kadro sahada. Bu kapsamda nisan ayında 36 ilde divan üyelerimiz program yaptı. Mayıs ayında bu sayıyı 50'ye çıkarmış olacağız. Konya bir üniversite ve tarım şehri. Konyalı ve Türkiye'deki tüm çiftçilerimizin sıkıntılarına dair genel kanaatimiz oluşmuş durumda. Dolayısıyla biz bugün esnaf ve pazar ziyareti yapacağız. Konyalı hemşehrilerimizle dertleşip, onları dinleyeceğiz. Bizim yapacağımız şey milletimizle bütünleşmek. Seçimlere kadar nereye bakarsanız bakın, bir İYİ Parti'li göreceksiniz."

        Konuşmasının ardından İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Larende Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Anne ve babasını öldüren zanlı parkta eli kanlı bulunmuş
        Anne ve babasını öldüren zanlı parkta eli kanlı bulunmuş
        Konya'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
        Hüyük'te gençlik yürüyüşü düzenlendi
        Hüyük'te gençlik yürüyüşü düzenlendi
        Seydişehir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Seydişehir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü