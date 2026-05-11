        Konya 2026 İİT Gençlik Başkenti Açılış Töreni'nde Filistin sergisi düzenlendi

        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılan serginin küratörü ve sanat eleştirmeni Samed Karagöz, AA muhabirine, gençlere yönelik organizasyonda böyle bir sergi düzenlemeyi çok önemsediklerini söyledi.

        Serginin kapsamını ve eserleri anlatan Karagöz, "Filistinlilerin 1960'lı, 70'li yıllarda yaptığı posterler serisi var. Direniş posterleri tasarlıyorlar ve bu tasarımla Avrupa'nın tasarım dilini değiştiriyorlar. Biraz ona saygı duruşu niteliğinde posterler yapmak istedik. Serginin adı da Filistin'in en önemli şairlerinden Mahmud Derviş'in 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Mektuplar' mısralarından geliyor. Sergide 20 eser var." diye konuştu.

        - "Bu seriyi oluştururken de sadece yakın tarihte yaşananları değil geçmişte yaşananları da göstermek istedik"

        Eserlerin tamamına yakınında Mahmud Derviş'ten alıntıların yer aldığına dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

        "Mahmud Derviş hiç şüphesiz Filistin'in en önemli şairi. Biz onun mısralarını, metinlerini, söyleşilerinde kullandığı ifadeleri Filistin'in Ekim 2023'ten itibaren yaşadığı sıkıntıyı gündemde tutmak amaçlı kullanarak bu seriyi oluşturduk. Bu seriyi oluştururken sadece yakın tarihte yaşananları değil geçmişte yaşananları da göstermek istedik. Eserlerin tamamı ressam Yusuf Aygeç tarafından yapıldı ve onun sayesinde bu eserler ortaya çıkmış oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

