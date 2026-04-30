        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya 7. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması İl Finali sona erdi

        Konya 7. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması İl Finali sona erdi

        Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'na katılım sağlayacak öğrenciler, Konya 7. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması İl Finali ile belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 19:39 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, Karatay Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen finallerin açılışında öğrencilere başarılar diledi.

        Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finalleri'nin 5-7 Haziran'da Konya'da yapılacağını belirten Tekkalan, şunları kaydetti:

        "2020'de bu yarışlara başladığımız zaman 'Zekanın kalbi Konya'da atacak.' demiştik. Artık 'Zekanın kalbi Konya'da atıyor' diyoruz. Son 3 yıl baktığımız zaman gerçekten de zekanın kalbi Konya'da atıyor. Şimdi burada Konya il finallerini yapacağız ama aynı zamanda bize göre Türkiye şampiyonlarını da seçmiş olacağız. Son 2 yılda il birincilerimiz, takımlarımız aynı zamanda Türkiye'nin şampiyonu oldu. Bu sene ev sahibi olduğumuz için şampiyon olmak istiyoruz."

        Daha sonra çalınan zille 299 öğrenci ilkokullarda motif, equilibrio, abluka, pentago, küre; ortaokullarda mangala, kulami, abluka, pentago ve küre kategorilerinde yarıştı.

        Yarışma sonunda ilkokullarda ablukada Hiranur Keleş, equilibrioda Mariye Saraçoğlu, kürede Abdullah Aydoğdu, motifte Zümra Çibuk, pentagoda Zeynep Torun, ortaokullarda ablukada Recep Çelik, kulamide Ahmet Selim Demirel, kürede Nedim Tünalp, mangalada Hüseyin Doğrutürk, pentagoda Miraç Çoban birinci oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
        Konya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Akşehir'de yerel kalkınma hamlesi anlatıldı
        Seydişehir Belediyesi çalışanları kan bağışında bulundu
        Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konya'da yeni güneş enerjisi santralinin başlangıç programı yapıldı
