        Konya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Konya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Konya'da sendika ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya geldi.

        Alanda toplananlar, bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Alaaddin Bulvarı'nda sloganlar eşliğinde yürüdü.

        Kılıçarslan Meydanı'nda devam eden etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.

        - Karaman

        Sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, Karaman Lisesi önünde toplanarak 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

        Kutlamalara katılanlar ellerinde çeşitli flama ve dövizler taşıdı.

        Meydanda devam eden etkinlikte yapılan konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da TÜRK-İŞ'e bağlı iş kollarındaki üyeler, ellerinde pankartlarla Güvenevler Mahallesi'ndeki il temsilciliği önünde buluştu.

        Türk Harb-İş Sendikası İç Batı Anadolu Bölge Temsilcisi Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada, "Emeğin değeri korunmalıdır. Çalışanların yaşam koşulları iyileştirilmelidir." dedi.

        TÜRK-İŞ Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu da sendika üyelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Basın açıklamasına, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

        - Aksaray

        Aksaray'da çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve işçilerin katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

        İşçiler ve sendika üyeleri, konuşmaların ardından halay çekerek günlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
