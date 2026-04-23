Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Konya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Konya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki etkinlikler kapsamında yüzlerce çocuk, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılar söyledi, şiirler okudu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, milletin gönlünde "Gazi Meclis" olarak yer edinen Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük gururla kutladıklarını söyledi.

        Vatan üzerinde kirli ve karanlık emelleri olan işgal güçlerine karşı yazılan milli mücadele destanını zaferle neticelendiren Meclisin 106 yıldır milli iradenin temsilcisi olduğunu belirten Yiğit, "Kutlu bildiği değerler uğruna yaşamayı ve ölmeyi vazifelerin en yücesi sayan bu millet, TBMM'yi her daim birlik ve beraberliğimizin teminatı olarak görmüştür." dedi.

        Yiğit, devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin, geleceğin teminatı çocuklara duyduğu güvenin en anlamlı göstergesi olduğunu dile getirdi.

        Program, "Çocuklarımız ve 23 Nisan" adlı sinevizyon gösterimiyle sürdü.

        Ayrıca çocuklar, kongre merkezinde kurulan çeşitli atölyelerde aileleriyle etkinliklere katıldı.

        - Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar

        Karaman Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Aksaray Kılıçarslan İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Murat Duru ve protokol üyeleri, çocukların bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Burada öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu.

        Afyonkarahisar'da Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci konuşma yaptı.

        Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve müzikal gösteriler sundu.

        Programa, Vali Vekili Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

