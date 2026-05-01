        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

        Konya ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

        Konya, Karaman ve Aksaray'da toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

        Giriş: 01.05.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Konya ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

        Konya, Karaman ve Aksaray'da toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

        Konya'da cuma namazının ardından Kapu Camisi önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Ahmet Poçanoğlu, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını belirten Poçanoğlu, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün ihlal edildiğini aktardı.

        - Karaman

        Karaman'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yaşanan durumu protesto etti.

        Genç İHH Karaman Şube Başkanı Muhammet Mustafa Kalçık, Akdeniz'in dalgaları, sadece Sumud'un teknelerinin değil, umudu ve mücadeleyi taşıdığını söyledi.

        Çok sayıda gemi ve teknenin Gazze'ye doğru seferini sürdürdüğünü anlatan Kalçık, "Zulüm tarihin hiçbir döneminde sürekli olmadı. Zalimler hep kaybetti. Hep zelil oldular. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacaklar. Yaklaşan sonları engellenemeyecek. Zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar." dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da cuma namazının ardından İmaret Camisi avlusunda toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Filistin'e Destek Platformu adına açıklama yapan İbrahim Badak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının, açık biçimde kabul edilemez bir müdahale olduğunu belirtti.

        Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekmek ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını anlatan Badak, "Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, kabul edilmesi mümkün olmayan bir noktadır. Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. En kısa zamanda Gazze özgürlüğüne kavuşacak, zulüm sona erecek ve özgür bir Gazze, insanlığın ortak vicdanında yerini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

        Seydişehir Belediyesi'nde, dijital toprak analiz cihazı hizmete girdi
        Seydişehir Belediyesi'nde, dijital toprak analiz cihazı hizmete girdi
        Konya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Konya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
        Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
        Akşehir'de sahte alkol operasyonu
        Akşehir'de sahte alkol operasyonu
        Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi'nde aileler eğitim seminerleri...
        Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi'nde aileler eğitim seminerleri...
        Araç kullanırken boğazına erik kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla...
        Araç kullanırken boğazına erik kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla...