Konya ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

Konya, Karaman ve Aksaray'da toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.



Konya'da cuma namazının ardından Kapu Camisi önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı.



Grup adına açıklama yapan Ahmet Poçanoğlu, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını belirten Poçanoğlu, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün ihlal edildiğini aktardı.



- Karaman



Karaman'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.



Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yaşanan durumu protesto etti.



Genç İHH Karaman Şube Başkanı Muhammet Mustafa Kalçık, Akdeniz'in dalgaları, sadece Sumud'un teknelerinin değil, umudu ve mücadeleyi taşıdığını söyledi.



Çok sayıda gemi ve teknenin Gazze'ye doğru seferini sürdürdüğünü anlatan Kalçık, "Zulüm tarihin hiçbir döneminde sürekli olmadı. Zalimler hep kaybetti. Hep zelil oldular. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacaklar. Yaklaşan sonları engellenemeyecek. Zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



- Afyonkarahisar



Afyonkarahisar'da cuma namazının ardından İmaret Camisi avlusunda toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.



Filistin'e Destek Platformu adına açıklama yapan İbrahim Badak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının, açık biçimde kabul edilemez bir müdahale olduğunu belirtti.



Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekmek ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını anlatan Badak, "Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, kabul edilmesi mümkün olmayan bir noktadır. Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. En kısa zamanda Gazze özgürlüğüne kavuşacak, zulüm sona erecek ve özgür bir Gazze, insanlığın ortak vicdanında yerini bulacaktır." ifadelerini kullandı.



