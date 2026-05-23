Konya'da 100 öğrenci umre heyecanı yaşayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen, Konya geneli düzenlenen Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması'nda sonuçlar açıklandı.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin sadece akademik ve sosyal anlamda değil, manevi değerlerle de yetişmesine katkı sağlayarak onları geleceğe hazırlamaya büyük önem verdiklerini söyledi.



Bu doğrultuda düzenledikleri Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması'nda kazanan öğrencilerin belli olduğunu açıklayan Başkan Altay, "Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenmek için emek veren, çalışan, gayret gösteren tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum. 100 öğrencimiz anne ve babalarıyla birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Rabbim yollarını açık, ibadetlerini makbul eylesin." diye konuştu.





Açıklamada, sınav sonuçlarına, "siyer.konya.bel.tr" adresinden ulaşabilecekleri aktarıldı.

