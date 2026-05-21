        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da 1.086 öksüz ve yetim çocuğa giyim yardımı yapıldı

        Konya'da, Kurban Bayramı öncesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 1.086 öksüz ve yetim çocuğa, giyim yardımı gerçekleştirildi.

        Giriş: 21.05.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Geleneksel olarak yılın her iki bayramında da sürdürülen yardım kapsamında, mağazalardan istedikleri kıyafetleri beğenerek alan çocuklar mutluluk yaşadı.

        Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğünden, yardım çalışmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın her bayram sürdürülmeye devam edileceği bildirildi.

        Asırlar öncesinden bugüne taşınan vakıf geleneğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım anlayışının en köklü kurumsal ifadesi olmayı sürdürmekteyiz. Bayram sevincinin tüm çocuklara eşit biçimde ulaşması vakıf ruhunun temel ilkeleri arasında yer almakta olup her iki bayramda da kesintisiz sürdürülen bu uygulama, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, köklü vakıf geleneğini bugün de yaşattığının en anlamlı göstergelerinden biridir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye'nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
