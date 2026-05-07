        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da "11. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi" başladı

        Selçuk Üniversitesinin (SÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi (IHMC), "Sağlıkta Akıllı Dönüşüm: Yapay Zeka" temasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 17:48 Güncelleme:
        SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında, sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin hizmet sunumundan akademik çalışmalara kadar birçok süreci dönüştürdüğünü belirtti.

        Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, yapay zekanın sağlık hizmetlerinde giderek daha etkin rol üstleneceğini ifade ederek, "Yapay zekanın önünde duramayız. Önemli olan bu teknolojiyi yönetebilecek yetkinliğe sahip olmak. Yakın gelecekte hastaların uzaktan takip edildiği, tedavi süreçlerinin dijital sistemlerle yönetildiği yeni bir sağlık modeli hayatımızda olacak." diye konuştu.

        SÜ Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yunus Emre Öztürk, kongrede yapay zekayı yalnızca teknik yenilik olarak değil, etik ve toplumsal boyutlarıyla ele aldıklarını aktardı.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem de kongrenin disiplinler arası yapısına dikkati çekti. Gençlerin katılımını teşvik eden, farklı disiplinleri ve farklı ülkelerden akademisyenleri bir araya getiren bir kongre formatı oluşturduklarını dile getiren Erdem, yerelden globale uzanan güçlü akademik etkileşim ortamı oluşturmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Açılış konuşmalarının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Modern Folk Müziği Tasavvuf Topluluğu dinleti sundu. Kongre, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Sur moderatörlüğündeki açılış paneliyle devam etti.

        Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek kongrede 167'si yüz yüze, 88'i çevrim içi olmak üzere 255 bildiri sunulacak.

        Sağlıkta yapay zeka, dijital dönüşüm, uzaktan sağlık hizmetleri, e-sağlık uygulamaları, sağlık ekonomisi, hasta güvenliği ve sağlık bilişimi gibi başlıkların ele alınacağı kongreye Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden yaklaşık 500 kişi katılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

