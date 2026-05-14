        Konya'da 25 bin metrekarelik bahçenin gözdesi saksıdaki "Japon ağacı" oldu

        Konya'da 25 bin metrekarelik bahçenin gözdesi saksıdaki "Japon ağacı" oldu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'nin satış alanındaki çiçek ve peyzaj ürünlerine baharın gelmesiyle birlikte yoğun talep oluştu.

        Giriş: 14.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Konya Ağaç AŞ'nin kentteki 4 bölgede bulunan toplam 400 bin metrekarelik açık alanında, süs bitkisi ve fidan üretimi yapılıyor.

        Ağaç AŞ'nin merkez Meram ilçesindeki 25 bin metrekarelik çiçek ve peyzaj ürünleri satış alanında ise baharın gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

        Rengarenk mevsimlik çiçeklerle fidanların sergilendiği alanda vatandaşlar, balkon ve bahçelerini süslemek için alışveriş yaparken, işletmede hareketlilik her geçen gün artıyor.

        Satış alanında saksıda bulunan 30 yıllık Japon akça ağacı ise fiyatıyla herkesin dikkatini çekiyor. 150 bin liraya satışa sunulan ağaç, alıcısını bekliyor.

        - "Şu anda sezon çok hızlı"

        İşletme Müdürü Faruk Akkaya, AA muhabirine, satış alanında çok sayıda ürün çeşidinin bulunduğunu söyledi.

        Merkezde mevsimlik çiçeklerden iç mekan bitkilerine, peyzaj ürünlerinden ağaç çeşitlerine kadar geniş ürün yelpazesi sunduklarını anlatan Akkaya, baharın gelmesiyle özellikle çiçek grubuna yoğun talep oluştuğunu ifade etti.

        Akkaya, vatandaşların bahçelerini ve balkonlarını renklendirmek istediğini belirterek, "Hem peyzaj bitkileri hem ağaçlandırma için türler var. Ayrıca, mevsimlik çiçek grubu, saksı çeşitleri, iç mekan bitkileri, peyzaj grubu ürünleri var. Burada satışını yapıyoruz. Baharın gelmesiyle mevsimlik çiçek grubu geldi. Kıştan çıkınca da vatandaşımız bahçelerini süslemek için heyecanlı. Şu anda yoğun sezon geçiriyoruz. Her hafta buraya yeni ürün getiriyoruz. Pandemi döneminden bu yana talep sürekli artıyor. İnsanlar da bahçesini renklendirmeyi seviyor. Artık sadece 'Meyve ağacı dikeyim.' diye düşünülmüyor." diye konuştu.

        - 150 bin liraya satılan ağaç dikkati çekiyor

        Akkaya, Alakova Mahallesi'nde 250 bin metrekarelik üretim alanında yapraklı ağaç grubu yetiştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

        "150 bin liraya Japon akça ağacı en pahalı ürün. Soran oluyor, sattığımız da oluyor. Aşağı yukarı 30 yaşında. Yetiştirmesi zor, görseli güzel bir ağaç. Satıştaki ürünlerimizin hepsi saksıda. Japon akça ağacı, yaprakları dönemsel renk değiştiriyor. Yetişmesi zor bir ağaç ve görseli hakikaten hoş. Yaşı da olduğu için fiyatı da ona göre artıyor. 6-7 metrelik ağaçlar da var. Onlar da ortalama 15 yıllık. Fiyatı 50 bin lira civarında. Çok büyüklerin vinçle yerine ekilmesi gerekiyor."

        - Mevsimlik çiçekler ilgi görüyor

        Peyzaj mimarı Kübra Demir de merkezde yaklaşık 20 çeşit çiçekli bitkinin bulunduğunu, mevsimsel çiçeklerin oluşturduğu görüntünün ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü dile getirdi.

        Yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Demir, "Hafta içi, hafta sonu saat fark etmeksizin sürekli yoğunluk yaşıyoruz. İnsanların mutlu olduğunu görmek bize de gurur veriyor." dedi.

        Ziyaretçilerden Timur Özaydın ise geçen yıldan bu yana satış alanına geldiğini belirterek, “Burası çok renkli ve ahenkli bir çiçek serası. İnsan geldiği zaman daha fazla ürün almak istiyor. Balkonumuz ve küçük bir hobi bahçemiz için çiçek alıyoruz." diye konuştu.

        Büşra Arıkan da çiçeklerin oluşturduğu atmosferi çok beğendiğini anlatarak, "Rengarenk görüntüler insanın içini açıyor. Çok fazla çeşit var, seçim yapmakta zorlanıyoruz. Bahçemize ve balkonumuza renk katmak için geldik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed'de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Bunların konuşulması ayıp"
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Gözler NBC'yi arıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
