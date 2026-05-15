        Konya'da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Konya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 15.05.2026 - 16:42 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki kuyumcudan 11 Mayıs'ta iş yeri sahibini oyalayarak 2 tam altın çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen S.D. (19) yakalandı.

        Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde 10 Mayıs'ta çekiciyle sanayiye götürülen otomobilden 25 gram altın, 4 çeyrek altın ve 1 gümüş tespih çalınması üzerine D.S. (21) gözaltına alındı.

        Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Şehit Harun Yıldırım Sokak'ta park halindeki kamyonetten inşaat malzemesi çalınması üzerine E.B. (20), M.A.U. (23), İ.G. (21) ve K.B.K'yi (22) yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

