Konya'da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağıla giren kurdun saldırısı sonucu 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Anabağlar Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Harun Kaplan'a ait ağıla giren kurt, hayvanlara saldırdı. Kaplan, ağıla girdiğinde iki koyunun telef olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgede inceleme başlatıldı.

