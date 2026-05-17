Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da anne ve babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

        Konya'da anne ve babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Meram ilçesinde bir çiftin evlerinde bıçakla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğulları tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 21:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da anne ve babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Meram ilçesinde bir çiftin evlerinde bıçakla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğulları tutuklandı.

        Cihan D'nin (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'yi (56) bıçakla öldürdüğü iddiasına ilişkin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevki gerçekleştirildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Cihan D. (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Mayıs'ta tartışma sonucu babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'yi (56) bıçakla öldürdükten sonra evden kaçmıştı.

        Cihan D.'yi mahalledeki parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde görenler durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, anne ve babasını bıçakladığını söyleyen şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüpheli Cihan D.'nin kentteki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Sıcak havayı fırsat bilen Konyalılar, Meram Bağları'na akın etti
        Sıcak havayı fırsat bilen Konyalılar, Meram Bağları'na akın etti
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Konya'da:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Konya'da:
        Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası
        Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası
        TEKNO-SEL 2026 ödül töreniyle tamamlandı
        TEKNO-SEL 2026 ödül töreniyle tamamlandı
        İş yeri önündeki saksıdaki çiçekleri söküp alıp gitti
        İş yeri önündeki saksıdaki çiçekleri söküp alıp gitti