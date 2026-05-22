Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir'e uyuşturucu geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uygulama noktasında durdurulan araçta, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.K, ile yanındaki Y.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

