        Konya Haberleri Konya'da "Baraj Patlaması ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi

        Konya'da "Baraj Patlaması ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi

        Konya'nın Halkapınar ilçesinde "Baraj Patlaması ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Konya'da "Baraj Patlaması ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi

        Konya'nın Halkapınar ilçesinde "Baraj Patlaması ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.


        Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda İvriz Barajı'nda gerçekleştirilen tatbikata, belediye, emniyet, jandarma ile sağlık ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda ekip katıldı.

        İvriz Sulama Barajı setinin yıkıldığı senaryoya göre, meydana gelen sel ve taşkın akıntısına kapılan 17 kişi kayboldu.

        Tatbikat, ihbar üzerine sevk edilen AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla başladı.

        AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su altından ve su üstünde, jandarma ve gönüllü kuruluşlar ise baraj arazisinde arama, tarama, kurtarma ve tahliye çalışması yaptı.

        Ekipler, senaryo gereği kaybolan ve mahsur kalan 11 kişiyi kurtarırken, 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

        Tatbikata, 140 personel, 2 arama kurtarma köpeği, 3 bot, 3 drone ve 30 arazi aracı katıldı.

        AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, katılımcılara verdikleri emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Tatbikat sonrası Konya İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tatbikatın amacı deprem, yangın, sel ve benzeri beklenmedik acil durumlarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, mevcut planların etkinliğini test etmek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini en üst seviyeye çıkarmak, kriz anlarında etkin kriz yönetimini sağlamaktır." ifadeleri kullanıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

