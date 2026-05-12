Konya'da bir kişiyi ısıran köpeğin sahibine 108 bin lira ceza
Konya'nın Akşehir ilçesinde köpeğin sokakta dolaşırken bir kişiyi ısırması üzerine hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası uygulandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde köpeğin sokakta dolaşırken bir kişiyi ısırması üzerine hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Akşehir'de bir kişinin sokakta başıboş dolaşan köpeğin saldırısında yaralanmasının ardından belediye ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yakalanarak barınağa götürülen köpeğin yapılan kontrollerinde çipli ve kayıtlı sahibinin bulunduğu tespit edildi.
Köpeğin sahibi olduğu belirlenen S.Y'nin hayvanı kontrolsüz şekilde dışarıda bıraktığının belirlenmesi üzerine durum Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.
Yapılan incelemenin ardından hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası kesildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.