Konya'da bir kişiyi ısıran köpeğin sahibine 108 bin lira ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpeğin sokakta dolaşırken bir kişiyi ısırması üzerine hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, Akşehir'de bir kişinin sokakta başıboş dolaşan köpeğin saldırısında yaralanmasının ardından belediye ekipleri çalışma başlattı.



Ekiplerce yakalanarak barınağa götürülen köpeğin yapılan kontrollerinde çipli ve kayıtlı sahibinin bulunduğu tespit edildi.



Köpeğin sahibi olduğu belirlenen S.Y'nin hayvanı kontrolsüz şekilde dışarıda bıraktığının belirlenmesi üzerine durum Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.



Yapılan incelemenin ardından hayvanın sahibine 108 bin lira idari para cezası kesildi.

