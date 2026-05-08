Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da "Çocuklarda Çölyak Hastalığı Farkındalık" etkinliği düzenlendi

        Konya'da "Çocuklarda Çölyak Hastalığı Farkındalık" etkinliği düzenlendi

        Konya'da "9 Mayıs Çölyak Hastalığı Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, glutensiz beslenmenin önemi vurgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Çocuklarda Çölyak Hastalığı Farkındalık" etkinliği düzenlendi

        Konya'da "9 Mayıs Çölyak Hastalığı Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, glutensiz beslenmenin önemi vurgulandı.

        İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Konya Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Çocuklarda Çölyak Hastalığı Farkındalık" etkinliğinde, her insanın glutenden uzak durması gerektiğini söyledi.

        Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Cüneyt Çiçek de hastanelerin sadece insanların tedavi edildiği değil, aynı zamanda doğru bilginin paylaşıldığı ve yaşam kalitesinin artırıldığı yerler olduğunu vurguladı.


        Burada yalnızca bir hastalığı konuşmak için değil, çocukların sağlıkla büyüme hakkına, erken tanının önemine ve toplum olarak farkındalık oluşturmanın değerine dikkati çekmek için bir araya gelindiğini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Çölyak hastalığı toplumda sanıldığından daha yaygın görülen ancak çoğu zaman fark edilmeyen bir sağlık sorunudur. İşte tam da bu nedenle farkındalık büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü erken tanı alan çocuğun yaşam kalitesi belirgin şekilde artmakta, sağlık gelişimi desteklenmekte ve geleceğe daha güçlü hazırlanması mümkün kılınmaktadır. Çölyak hastalığında en etkili tedavi yöntemi ömür boyu glutensiz beslenmedir. Bu durum yalnızca çocuklarımız için değil, aileler için ciddi bir yaşam düzeni değişikliği anlamına gelmektedir. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olmak, onları sosyal hayattan uzaklaştırmadan desteklemek toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır."

        - "Çölyak bir hastalık olsa da kim olduğumu belirleyen tek şey değil"

        Çölyak hastası Güler Aydın da hayatın bazen herkes için zor olabildiğini söyledi.

        Kendi hayat yolunda gluten engeli olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Sabah okula geldiğimde kantinin önünden geçerken o kokular bazen canımı yakabiliyor. Çünkü biliyorum ki o raftaki çoğu şey benim için yasak. Çölyaklı olmak her gün 'Acaba içinde ne var?' diye sormak. Arkadaşların bir yere giderken senin onlara katılmaman ya da kendi yemeğini yanında taşımak demek. Bazen bu durum beni çok utandırıyor. Kendimi farklı ve dışlanmış gibi hissediyorum. Kantinde bana uygun bir şey bulamadığımda hissettiğim o üzüntüyü bugün burada anlatabilmek benim için bir zafer. Çünkü çölyak bir hastalık olsa da kim olduğumu belirleyen tek şey değil. Ben Güler'im. Tavşanı seven, hayalleri olan, her şeye rağmen gülümsemeye çalışan o kızım. Burada bu metni okuyarak aslında sadece çölyakı değil, kendimi de kabul ediyorum."

        Hastanenin Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Anna Carina Ergani "Çocukların Gözünden Çölyak Hastalığı", Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Nurdan Çiftçi "Çölyak ve Boy Kısalığı: Kısır Döngüyü Büyüme Hormonu Kırabilir mi?", Selçuk Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Gümüş "Çölyak Hastalığında Güncel Yaklaşımlar ve Beslenme Önerileri" konularında sunum yaptı.

        Konuşmaların ardından çölyak hastası çocuklar, glutensiz tatlı hazırladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Konya'da Dünya Çölyak Günü etkinliği
        Konya'da Dünya Çölyak Günü etkinliği
        Beyşehir'de çiftçilere tohum desteği
        Beyşehir'de çiftçilere tohum desteği
        Cengiz Yönet: "Fenerbahçe'yi tekrar yenmek için elimizden gelen gayreti gös...
        Cengiz Yönet: "Fenerbahçe'yi tekrar yenmek için elimizden gelen gayreti gös...
        Selçuk Üniversitesi akademisyenleri 4 yeni bitki türü keşfetti
        Selçuk Üniversitesi akademisyenleri 4 yeni bitki türü keşfetti
        Konyaspor, İlhan Palut'la çıkışını kupayla taçlandırmak istiyor
        Konyaspor, İlhan Palut'la çıkışını kupayla taçlandırmak istiyor
        Başkan Büyükeğen: "Konya, yerli ve milli savunma sanayimizin en güçlü üreti...
        Başkan Büyükeğen: "Konya, yerli ve milli savunma sanayimizin en güçlü üreti...