Konya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Konya'da Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.



⁠Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe katılanlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan attı.



⁠Platform Başkanı Adem Ceylan, gazetecilere, insanlık tarihi ve Müslümanların yeni bir döneme girdiğini söyledi.



Gazze'nin yüzbinlerce vatandaşını Mescid-i Aksa ve özgürlük için kaybettiğini belirten Ceylan, "Yaklaşık 1,5 aydır yaşadığımız İran savaşı, Lübnan'ın işgali, Mescid-i Aksa'nın kapatılması gibi olaylara şahitlik edince, Batı'nın ürettiği bütün kavramların, insan haklarının, uluslararası hukukun her birinin tamamen kendi haklarını korumak için üretildiğini gördük." diye konuştu.



Ceylan, 2,5 yıldır devam eden Gazze'deki ateşkesin göstermelik olduğunu, İran ve Lübnan'daki yaşananlarla da bölgenin bir ateş çemberine dönüştüğünü anlattı.



Ateş çemberinden kurtulmak için güçlü bir ülke olunması gerektiğini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:





"Güçlenmek için de bilinçli olmamız gerekiyor. Bunun için coğrafyamıza ve Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmak, İsrail'in aldığı melun kararları kınamak için meydanlardayız. Yürüyeceğiz ve protesto edeceğiz. Dün, bugün, yarın ülkemizin her bir şehrinde vatandaşlarımız meydanlarda. Bu duyarlılık hem halk hem de devlet nezdinde üst düzeyde."



Kılıçarslan Meydanı'ndan Gedavet Parkı'na kadar yürüyen grup, dua ettikten sonra dağıldı.

